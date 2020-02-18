Чемпионат КХЛ. "Локомотив" крупно выиграл у "Витязя"

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и подмосковным "Витязем" продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. До середины второго периода счет оставался равным, но затем хозяева увеличили давление на ворота соперника и победили весьма убедительно – 5:1.

Форвард "Локо" Свитов открыл счет на 5-й минуте, но буквально через 4 минуты Йормакка восстановил равновесие. Даже шайба в исполнении Пяярви-Свенссона, который снова вывел волжан вперед, еще не убила интригу. Но в третьем периоде Каюмов, Ткачев и Полунин сделали счет почти неприличным и окончательно оформили успех железнодорожников.