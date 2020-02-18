SSJ-100 аварийно сел во Внукове с открытой стойкой шасси

В аэропорту Внуково произошла аварийная посадка самолета Sukhoi Superjet 100. Как сообщил представитель экстренных служб, у лайнера была открыта передняя стойка шасси.

Как передает РИА Новости, SSJ-100 летел в Москву из Берлина. Посадка прошла удачно и пока сведений о пострадавших нет.