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18 февраля 202021:55

Иран увеличил уровень добычи нефти, чтобы противодействовать санкциям США

Global Look Press

Учитывая проблемы Ирана на фоне санкций США против экспорта нефти, Тегеран предпринимает шаги по значительному улучшению коэффициента добычи на своих ключевых нефтяных участках. На прошлой неделе министр нефти Исламской Республики Бижан Зангане объявил о заключении контракта с главной иранской компанией, занимающейся развитием инфраструктуры и строительством, MAPNA Group на $1,3 млрд, в рамках которого планируется увеличение добычи нефти на двух нефтяных месторождениях в провинции Хузестан. Теоретически, факт того, что компания получила этот контракт, может быть признаком того, что иранская политика занимает более дружественную позицию по отношению к Западу, благодаря президенту Хасану Рухани и его сторонникам.

Средняя степень восстановления на всех нефтяных месторождениях Ирана составляла 5,5% до того, как в 2018 году были введены санкции США. Затем показатели упали до нынешних 4,5%. В Саудовской Аравии средний показатель восстановления составляет 50%, а в дальнейшем королевство планирует довести показатель до 70% за следующие 3 года. Легкость восстановления из расчета на баррель в каждой стране одинакова, о чем говорит одинаковая стоимость подъема нефти в $2-3, поэтому нет реальной причины, по которой уровни восстановления должны отличаться.

Теперь Иран намерен сократить разрыв с его соседом в том, что касается уровня восстановления, доведя собственные показатели до 25% за 3 года с его соседом путем увеличения его собственной средней степени восстановления по его месторождениям до 25% за следующие 3 года. Поскольку в ключевом секторе нефтяных месторождений Ирана содержится 67 млрд баррелей нефти на каждый 1% роста коэффициента восстановления, показатель извлекаемых запасов увеличится на 670 млн баррелей. Доходы составят примерно $34 млрд даже при цене $50 за баррель.

До повторного введения санкций США Иран мог выбирать из множества очень хороших вариантов оптимального способа увеличения темпов восстановления в каждом из своих основных месторождений. Он подписал или находился в процессе подписания соглашений с рядом международных нефтяных компаний, чтобы взять под контроль эту деятельность, пока США не объявили о своем одностороннем выходе из ядерной сделки в мае 2018 года. На тот момент, несмотря на выход французской Total из 11 фазы газового месторождения Южный Парс, другие компании в Северной Европе были готовы иметь дело с Ираном, учитывая, что ЕС не поддержал вывод США из ядерной сделки.

Одна из этих компаний со значительным опытом работы с Ираном была абсолютно уверена в том, что может поднять средний уровень восстановления до 12% в течение года, до 15% в течение 2 лет, а затем до 20% в течение 3 лет. «Однако США смогли оказать давление на компанию, и сделка не состоялась, а это означало, что различные компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции, взяли на себя ответственность за повышение уровня восстановления, который на тот момент снизился как минимум на 1%», — сказал он. «Вот почему иранское правительство обратилось к MAPNA, поскольку это коммерчески независимая компания с хорошим списком достижений в развитии энергетического сектора Ирана», — добавил он.

MAPNA не только тесно сотрудничает со всеми ведущими университетами Ирана в разработке технологий и инженерных систем, необходимых для ее крупных проектов, но и использует «дополнительные элементы», которые могут понадобиться для оптимизации коэффициентов восстановления из ряда других источников. Например, у компании хорошие отношения с немецким машиностроительным гигантом Siemens, с которым лишь сравнительно недавно она подписала соглашение, которое позволяет приобрести технологическое ноу-хау для производства газовых турбин немецкой фирмы класса F в Иране. До этого Siemens должна была доставить 2 из этих турбин на флагманскую электростанцию ​​Бандар-Аббас.

Эти коммерческие отношения связаны с тесными отношениями Ирана с правительством Германии. «Германия была самым верным сторонником Ирана против всех недавних действий США против него, став архитектором первоначальной версии JCPOA, а затем ссылаясь на Блокирующий статут и создавая механизм платежей INSTEX», — сказал источник в Иране. «Канцлер Германии Ангела Меркель проявляет личную враждебность и недоверие к США с момента откровений Эдварда Сноудена в 2013 году о том, что США шпионили за своими союзниками по НАТО в течение многих лет», — добавил он.

В дополнение к этому, у Ирана есть доступ ко всем технологиям и опыту нефтяного машиностроения Китая и России, что является частью текущих сделок между тремя странами.

«Россия столкнулась с такой же проблемой снижения темпов добычи на всех своих основных месторождениях к концу СССР. Но с применением различных технологий и IOR, и EOR методы полностью изменили тенденцию, сделав ее одной из двух ведущих производителей нефти. И Россия, и Китай пообещали любую финансовую поддержку, которая нужна Ирану», — — сказал источник в Иране.

Таким образом, непосредственное внимание MAPNA будет сфокусировано на 2 месторождениях, которые охватывает контракт в юго-западной провинции Хузестан: Парси и Парандж. Сейчас добывается 52 тыс. баррелей нефти в сутки, цель 10-летнего контракта — довести показатели до 85 тыс. баррелей в сутки. Хотя основная сумма контракта составляет $876 млн, общий объем инвестиций достигнет около $1,3 млрд из-за масштабов работ, необходимых для разработки относительно слаборазвитых месторождений, которые содержат около 12 млрд баррелей нефти. Эта работа будет включать широкое опреснение и бурение 29 новых скважин в дополнение к агрессивным методам EOR, особенно на месторождении Парси, на котором в свое время добывалось 450 тыс. баррелей в сутки.

«Если MAPNA сможет поднять показатели восстановления на этих двух и других месторождениях, в которых она сейчас задействована (Абан, Западный Пайдар, Сепер, Джофейр, Восточный Пайдар, Далпари и Чешме Хош), даже до 7% в последующие 12 месяцев, это станет важным шагом к снижению влияния КСИР в нефтяном секторе Ирана. Это, в свою очередь, будет означать, что примирение с США и возрождение ядерной сделки станут гораздо ближе», — отметил иранский источник.

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