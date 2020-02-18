18 февраля 202022:21

Дело крымских подростков-экстремистов на особом контроле Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил задачу в кратчайшие сроки установить мотивы подростков, готовивших теракты в Керчи.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что ход расследования, который ведется ГУ СКР по Крыму взят Бастрыкиным под контроль центрального аппарата.

Петренко сообщила, что сотрудниками ФСБ установлено, что два подростка, 15 и 16 лет, планировали совершить в учебных заведениях полуострова вооруженные нападения, аналогичные преступлению 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже убил 20 человек и ранил 67.

Представитель СКР также рассказала о том, что наряду с этим подозреваемые в социальных сетях вели работу, направленную на расширение числа своих сторонников.

По словам Петренко, в ходе обысков у подростов были изъяты самодельные бомбы.

Ранее сообщалось, что на допросах задержанные рассказали о том, что помимо изготовления взрывных устройств, они тренировались, убивая животных на окраине города.

Сейчас

21:38

SSJ-100 аварийно сел во Внукове с открытой стойкой шасси

21:28

Гражданам Китая запретили въезд в Россию

19:44

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

16:53

Подростки готовили теракты в учебных заведениях Керчи

16:13

Коронавирусом заразился еще один россиянин

15:00

Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

14:30

В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

SSJ-100 аварийно сел во Внукове с открытой стойкой шасси

SSJ-100 аварийно сел во Внукове с открытой стойкой шасси

47 минут назад
Гражданам Китая с 20 февраля запрещается въезжать в Россию

Гражданам Китая с 20 февраля запрещается въезжать в Россию

47 минут назад
Несовершеннолетним террористам из Керчи грозит до двадцати лет тюрьмы

Несовершеннолетним террористам из Керчи грозит до двадцати лет тюрьмы

31 минута назад
Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 19 февраля

12:00

Пресс-конференция глав МИД России и Иордании
Все трансляции
США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

3 часа назад
У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

2 часа назад
Второй гражданин России круизного лайнера "заразился" коронавирусом из-за путаницы японцев

Второй гражданин России круизного лайнера "заразился" коронавирусом из-за путаницы японцев

34 минуты назад
"Были разбиты не только колени, но и мечта": Хоркина рассказала о победах и поражениях

"Были разбиты не только колени, но и мечта": Хоркина рассказала о победах и поражениях

6 часов назад
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

3 часа назад
Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

3 часа назад
В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

7 часов назад
Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить экс-владельцам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов

Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить экс-владельцам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов

8 часов назад
Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

10 часов назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

49 минут назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
Эзотерики-аферисты обезврежены в Петербурге

Эзотерики-аферисты обезврежены в Петербурге

1 час назад
Кто здесь жертва: что известно о подруге Павленского, которой Гриво прислал интимное видео

Кто здесь жертва: что известно о подруге Павленского, которой Гриво прислал интимное видео

1 час назад
Провокация накануне Совбеза ООН: Киев открыл артобстрел по республикам Донбасса

Провокация накануне Совбеза ООН: Киев открыл артобстрел по республикам Донбасса

1 час назад
"Ухань, цзя ёу": медики назвали время перелома в развитии эпидемии коронавируса

"Ухань, цзя ёу": медики назвали время перелома в развитии эпидемии коронавируса

1 час назад
Суд дал условный срок студенту МАИ, толкнувшему росвардейца

Суд дал условный срок студенту МАИ, толкнувшему росвардейца

2 часа назад
Звезда "Шерлока" и "Хоббита" признался, что избивал и обзывал своих детей

Звезда "Шерлока" и "Хоббита" признался, что избивал и обзывал своих детей

3 часа назад
Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

4 часа назад
Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

4 часа назад
У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

4 часа назад
Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением из-за отказа носить юбку

Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением из-за отказа носить юбку

4 часа назад
Женщине грозит до 20 лет тюрьмы за посылку с антидепрессантами из Индии

Женщине грозит до 20 лет тюрьмы за посылку с антидепрессантами из Индии

4 часа назад
Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

5 часов назад
Президент Афганистана официально признан победившим

Президент Афганистана официально признан победившим

5 часов назад
Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

5 часов назад
Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

5 часов назад
"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

6 часов назад
СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

6 часов назад
В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

6 часов назад
"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

6 часов назад
В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

7 часов назад
Гимнаст Нагорный уронил статуэтку "Серебряной лани" и разбил ее

Гимнаст Нагорный уронил статуэтку "Серебряной лани" и разбил ее

7 часов назад
Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

7 часов назад
Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

7 часов назад
Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

7 часов назад
Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

7 часов назад
Во ФСИН рассказали, от чего умер "краснодарский людоед"

Во ФСИН рассказали, от чего умер "краснодарский людоед"

7 часов назад
Канада начала депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

Канада начала депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

7 часов назад
Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

8 часов назад
Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

8 часов назад
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

8 часов назад
Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

8 часов назад
Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

9 часов назад
15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

9 часов назад
Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

9 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

10 часов назад
В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

10 часов назад
10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

15 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку