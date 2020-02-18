КХЛ. "Торпедо" одержало волевую победу над "Спартаком"

Матчем в Москве между столичным "Спартаком" и нижегородским "Торпедо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра напоминала "качели": счет открыли гости, затем вперед вышли "красно-белые", но в итоге победа волжан – 3:2.

После гола торпедовца Шредера на 2-й минуте следующего взятия ворот пришлось ждать более получаса. Когда Цыплаков в конце второго периода и Рылов в начале третьего вывели "Спартак" вперед, казалось, что хозяева перехватили инициативу. Но автозаводцы не собирались сдаваться и усилиями Бочарова и того же Шредера добились волевой гостевой победы – 3:2.