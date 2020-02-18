Кокаин и проститутки. Боксер Фьюри об отдыхе после боя с Уайлдером

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри выложил в одну из социальных сетей пост о том, как он собирается провести время после матча-реванша с американцем Деонтеем Уайлдером, который пройдет 23 февраля. "Уйду в загул с кокаином и проститутками", — сообщает своим подписчикам спортсмен.

Экс-чемпиону мира предстоит снова встретиться с Уайлдером через год с небольшим после первого их боя, завершившегося в декабре 2018-го в Лос-Анджелесе вничью. Теперь два сильнейших представителя супертяжелого веса должны провести поединок на ринге в игорной столице США Лас-Вегасе.

И вот Фьюри решил потроллить поклонников бокса и, заодно, своего соперника: "После боя уйду в загул с кокаином и проститутками, — цитирует британца Евроспорт.Ru. – Что может быть лучше кокаина и проституток? Но я выбираю дешевых девушек, не более 30 долларов".

Мнения читателей блога боксера по поводу его очередной эпатажной выходки разделились. Часть поклонников искренне смеются, предполагая, что это очередная шутка Фьюри, который очень любит в такого рода обращениях к сопернику и публике балансировать "на грани".

Другие считают, что эти слова – реальность, от которых самому боксеру очень трудно уйти. Ведь после завоевания титулов чемпиона мира в бою с украинцем Владимиром Кличко, британец на два долгих года ушел в загул, где, по его собственному признанию, смешались и алкоголь, и наркотики. Кроме того, Фьюри в этот период пережил серьезную депрессию, в ходе которой не раз подумывал о суициде. Простой в карьере стоил спортсмену чемпионских титулов, которых его лишили все боксерские организации.