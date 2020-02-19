19 февраля 202000:31 Андрей Сапегин

Наркотик или лекарство: содержимое посылки из-за границы привело россиянку на скамью подсудимых

Наркотик или лекарство: содержимое посылки из-за границы привело россиянку на скамью подсудимых

На жительницу Волгограда завели уголовное дело — за то, что она получила по почте антидепрессант из-за границы. Ведь он запрещен. Правда, в числе нелегальных препаратов был не всегда. Почему же так произошло и что теперь грозит этой женщине, которую обвинили в контрабанде наркотиков?

Подарок Ольге Колиновской сделал приятель из-за рубежа, с которым она общалась по поводу своей депрессии. 300 таблеток бупропиона. Сюрприз оказался неприятным. "Подошли таможенники, предъявили корочку, сказали «пройдемте». Зашли, они все изъяли. Были понятые, с собачкой, все понюхали. Открыли, таблетки были", — вспоминает Ольга Калиновская.

Ольга Калиновская переехала в Россию с Украины. Диагноз "депрессивное расстройство" ей поставили там. Однажды в пору очередного кризиса близкая подруга посоветовала обратиться к некому жителю Норвегии, которого Ольга из этических соображений называть не хочет, и который консультирует таких же людей удаленно. "Самое главное, что мы с ним не общаемся больше года. Потом только я уже созвонилась с этим человеком, его женой, я по-английски не говорю. Они сказали, что да, это он выслал. Он, конечно же, не знал, чем это обернется. Просто выслал, чтобы я могла лечиться. Он верующий человек, я верующий человек. Помогаем. Я в Украине пила, так и здесь", — рассказывает Ольга Калиновская.

Формула бупропиона похожа на эфедрон, который запрещен и в России, и во многих других странах и сотрудники таможни посчитали одно вещество производным другого. До 2016 года антидепрессант бупропион продавался в России, Минздрав даже рекомендовал его в качестве поддержки при борьбе с никотиновой зависимостью, но потом производитель ушел с российского рынка, и теперь препарат является в нашей стране незарегистрированным. Но является ли наркотиком? Вот мнение Российского общества психиатров.

"В настоящее время нет достоверных [доказательных] данных, указывающий на аддиктивный потенциал бупропиона".

"…бупропион не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления".

"С позиций клинической фармакологии и наркологии бупропион не может быть отнесен к наркотическим средствам исключительно из-за структурного химического сродства со стимулятором эфедроном/меткатиноном".

Бупропион разрешен во многих странах – в США, Европе, Индии, Юго-Восточной Азии. При этом он – далеко не панацея. "В РФ есть препараты, которые являются альтернативами. Это не та ситуация, когда альтернатив нет вообще. Бупропион считается производным эфедрона. На самом деле, все органические вещества можно считать производными углерода. Здесь вопрос в том, насколько прямая здесь причинно-следственная связь. Является ли это производным, подходящим для синтеза. Здесь много дополнительных вопросов. У него есть эффект стимулирующий, из-за которого есть мнение, что он может вызывать зависимость. Однако, в ряде опытов его стимулирующий эффект сравним с кофеином", — пояснил Евгений Ковалев, врач-психиатр.

Юридическое понятие "производные наркотических средств" появилось в России, когда страну заполонили спайсы и так называемые соли — кустарные наркотики, химическую формулу которых постоянно меняли. Из-за этого правоохранители буквально не успевали за новыми и новыми версиями зелья. Тогда-то российский законодатель нашел выход – запрещать не только сами наркотики, но и их производные — вещества, схожие по составу.

"За вещества, схожие по структуре с наркотическими, может последовать такая же ответственность, они рассматриваются так же, как наркотики. И это, к сожалению, распространяется на вещества из нелегального оборота, но и на лекарственные средства, не зарегистрированные на территории России", — отметил Арсений Левинсон, правовой консультант по делам, связанным с наркотиками, эксперт Института прав человека.

Похожая история у Дарьи Беляевой из Екатеринбурга, которая купила бупропион в интернет-аптеке. Ее тоже задержали на таможне. В результате возбуждено уголовное дело. И в одном, и в другом случаях женщины, разумеется, намерены доказывать свою невиновность.

Наркотик или не наркотик – теперь этот вопрос из химии и психофизилогии придется решать в сфере юридической. Наказание по статьям, о которых говорится в деле – до 20 лет лишения свободы.

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