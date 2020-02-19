Российское посольство в Вене присвоило своей школе имя генерала Карбышева

Школе при посольстве России в Австрии присвоили имя генерала Карбышева. Торжественная церемония прошла в Вене. В здании школы разместили выставку о жизни генерала.

Дмитрия Карбышева контузило в бою в августе 1941 года. Он прошел несколько концлагерей, руководил подпольем — и отказывался работать на нацистов, хотя ему не раз предлагали сотрудничество.

75 лет назад Карбышев, после долгих пыток, погиб в концлагере Маутхаузен, напоминает телеканал "Россия 24". В российском посольстве заявили, что к новому учебному году в школе также появится памятник генералу.