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19 февраля 202001:15

У мирового производителя СПГ проблемы

Global Look Press

На мировом рынке СПГ беспрецедентный уровень переизбытка. Международная экспансия в Австралии, Катаре, Мозамбике и Египте, рост экспорта сланцевого газа из США еще больше снижают цены. Аналитики уже предупреждали, что возможный переизбыток СПГ может закончиться печально, но никто не ожидал, что рынок пострадает от шока со стороны спроса из-за коронавируса. В последние пару недель основные экспортные грузы СПГ в Китай были переадресованы другим клиентам, либо они все еще ждут отправки на и без того ужасно переполненном рынке.

Крупные производители СПГ, такие как Катар или Египет, уже страдают. Во время крупной нефтегазовой конференции EGYPS-2020 в Египте участники выразили обеспокоенность по поводу будущего газового хаба East Med. Новые экспортные контракты на СПГ еще не подписаны, а запрашиваемые цены маловероятны.

Объявление о том, что Катар отложил выбор западных партнеров для крупнейшего в мире проекта по СПГ на несколько месяцев, не прошел незамеченным. Согласно источникам, решение о задержке было принято на основе текущих рыночных фундаментальных факторов и все еще неясных последствий вспышки коронавируса. Катар ведет тяжелую борьбу, поскольку рынок наводнен американским экспортом сланцевого газа и шокирован снижением спроса со стороны Китая.

Международный интерес к расширению СПГ в Катаре оказался довольно большим, и среди заинтересованных сторон были и промышленные гиганты, такие как Shell и ExxonMobil. QP не выпустил список заинтересованных сторон. Однако, согласно данным, интерес проявили 6 западных компаний. Рынок ожидал объявления своих партнеров со стороны QP в I квартале 2020 года, но все будет отложено до конца этого года. Рациональным шагом было бы отложить решение из-за реального риска увеличения производства СПГ на 60% за счет QP до 126 млн тонн к 2027 году.

В то же время коронавирус поставил весь мировой рынок на грань краха. Есть опасения, что пострадают спрос на нефть и газ, даже если текущие показатели спроса в Китае и других странах окажутся намного выше, чем прогнозировали некоторые аналитики. Более низкие цены заставили китайцев пополнить резервуары. Тем не менее, если китайские власти не смогут сдержать коронавирус, азиатские экономики частично остановятся, что серьезно повлияет на спрос на топливо для транспортировки и природный газ.

Не только традиционные экспортеры СПГ, такие как Катар, Египет или Алжир, страдают от нынешнего перенасыщения. Американские экспортеры сланцевого газа также сталкиваются с серьезным кризисом. Однако мечты о выходе на глобальные рынки с высокими ценовыми планками разрушены, поскольку из-за переизбытка газа цены уже были низкими. Экспорт газа из США только способствует перенасыщению, что еще больше снижает цены. Бум экспорта из США и более низкий спрос в Азии — вот рецепт катастрофы, которая коснется большинство компаний, но особенно Shell, Total и ENI, поскольку все они концентрируют свои стратегии инвестиций и расширения на природном газе. Некоторые американские производители, такие как Chesapeake Energy, уже борются с банкротством, нефтегазовые компании пострадали от падения прибыли.

Для арабских производителей, особенно Катара, Алжира или Египта, будущее довольно туманно. Новые газовые месторождения необходимо монетизировать для поддержки планов экономического роста и диверсификации. Катару необходимы планы расширения, не только ради нового экспорта, но и для того, чтобы международные инвесторы и операторы были заинтересованы в успехе катарского СПГ. Пока Алжир ищет другие пути, чтобы получить дополнительные деньги для поддержки своей экономики в ближайшие годы. Стратегия египетского энергетического центра в сотрудничестве с Кипром и Израилем — это вопрос жизни или смерти. Международное сотрудничество и инвестиционные стратегии необходимы для развития региональной экономики. Однако без рынков или клиентов все будет довольно зыбким, поскольку ни один инвестор и ни одна нефтегазовая компания не пожелают потратить еще $10 млрд на новый возможный поезд СПГ емкостью 8 млн тонн.

Сейчас все внимание обращено на Китай, на который приходится 40% глобального роста спроса на СПГ с 2015 года. Были приняты стратегии, согласно которым прогнозы спроса для Китая к 2023 году превысят 82 млн тонн в год. Примерно то же самое, правда, при меньших объемах, прогнозируется для Индии и, возможно, других областей в Азии и даже в Европе. Нынешний спад и эффект от вспышки коронавируса поставили все под сомнение. Основная проблема в том, что переизбыток СПГ выходит из-под контроля, что выталкивает крупных операторов на периферию.

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