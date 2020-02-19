Тренер "Ливерпуля" Клопп: "Атлетико" всего лишь ведет после первого тайма

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, проигранного в Мадриде "Атлетико" (0:1), отметил, что соперник не вполне заслужил победу. При этом специалисту "многое понравилось" в игре его команды.

"Это было не совсем то, чего мы ожидали, но все уже закончилось, — цитирует Клоппа издание BT Sport. – Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет всего лишь 1:0 к перерыву, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе".

"They only wanted this result, 0-0 would have been OK for them."



"Welcome to Anfield... It's not over yet."



Jurgen Klopp knows it's all to play for despite a 1-0 loss to Atletico 👊@DesKellyBTS 🎙 pic.twitter.com/qCOZ8SPitA — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 18, 2020

"Нам не хватало игры в последней трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им было бы достаточно и 0:0", — считает немец.

"В любом случае, нам некого винить. У меня все в порядке, 0:1 к перерыву – у нас будет очень длинный перерыв, и мы используем его с толком. Да, мы ждем их на "Энфилде". Ничего еще не закончено", – сказал наставник "Ливерпуля".