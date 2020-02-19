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Коронавирус 57 минут назад

19 февраля 202003:41

Власти Китая обнародовали новые данные о распространении коронавируса

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число жертв коронавируса COVID-19 в стране составило 2004, количество зараженных с момента вспышки пневмонии достигло 74,1 тысячи. Выздоровели более 14,3 тысячи человек.

Накануне ведомство проинформировало о 1868 жертвах, более чем 72,4 тысячи инфицированных и более 12,5 тысячи выздоровевших. В соответствии с этими данными, сейчас показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 2,7 процента вместо 2,57 процента днем ранее, передает ТАСС.

 

Первое место среди регионов КНР по числу зараженных по-прежнему с большим отрывом занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тысячи инфицированных, из которых скончался 1921 человек, выздоровели 9128. Далее следуют провинции Гуандун (свыше 1,3 тысячи заболевших), Хэнань (1,2 тысячи) и Чжэцзян (1,1 тысячи). В Пекине число зараженных составило 387 человек, из которых 130 излечились, еще четверо умерли.

Как сообщалось, вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Ситуация была признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной международного масштаба и охарактеризована как эпидемия с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, в том числе, в России.

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