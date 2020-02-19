Музыкант Юрий Антонов отмечает 75-летие

В среду, 19 февраля, Народный артист России, композитор Юрий Антонов отмечает 75-летие. Маэстро по-прежнему полон творческой энергии, несмотря на состояние здоровья — перед Новым годом он перенес операцию на ноге.

Свою музыкальную карьеру Юрий Антонов начал в 14 лет, когда стал руководителем хора в депо, напоминает ТАСС. В студенческие годы он организовал свой первый музыкальный коллектив — выступавший в городском Доме культуры эстрадный оркестр,. После службы в армии Антонов возглавил ансамбль "Тоника", в разное время он сотрудничал с ВИА "Поющие гитары", "Добры молодцы", рок-группой "Аракс", другими музыкальными коллективами.

Широкое признание публики Юрию Антонову принесли песни "Для меня нет тебя прекрасней", "Я вспоминаю", "Море", "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "От печали до радости" и другие хиты.