Сотрудничество России и Замбии набирает обороты

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Замбией. По итогам прошлого года отмечен серьезный рост товарооборота. Об этом заявила Валентина Матвиенко во время своего визита в эту африканскую страну.

Спикер Совфеда провела переговоры с высшим руководством Замбии, в том числе президентом. Говорили также о расширении связей в военно-техническом плане и в энергетике. Проектов для взаимодействия оказалось много, отмечает телеканал "Россия 24".

"В Замбии планируется реализовать масштабный проект по строительству российско-замбийского центра ядерной науки и технологий. Это уже не просто экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это не только расширение взаимного товарооборота, это уже сотрудничество нового уровня в сфере самых высоких технологий", – заявила Валентина Матвиенко.