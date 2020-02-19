19 февраля 202006:11

По делу Харви Вайнштейна сформировали жюри присяжных

По делу Харви Вайнштейна сформировали жюри присяжных

В Нью-Йорке в состав жюри присяжных по делу продюсера Харви Вайнштейна вошли семь мужчин и пять женщин. По данным "Нью-Йорк Таймс", они приступили к обсуждению процесса и в ходе дискуссии запросили у судьи подробных разъяснений – по поводу обвинений, которые предъявлены Вайнштейну.

В 2017 году кинопродюсера обвинили в сексуальных домогательствах более 80-ти женщин, напоминает телеканал "Россия 24". В том числе – актриса Анджелина Джоли. Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит тюремное заключение до конца жизни. До вынесения решению жюри – суд запретил адвокатам продюсера контактировать с прессой.

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