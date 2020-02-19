Чемпионат НХЛ. "Питтсбург" без Малкина разобрался с "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "Пингвинз" принимали гостей из "Торонто Мейпл Ливз" и уверенно выиграли со счетом 5:2. В отсутствие травмированного россиянина Евгения Малкина "пингвинов" тащит капитан Сидни Кросби, который в этом матче набрал 4 очка.

Гол и три результативные передачи – таков итог встречи с "кленовыми листьями" для лучшего хоккеиста "Питтсбурга". Впрочем, на звание героя встречи претендовал в этот раз и Раст, который также забил гол и отдал два паса. Еще у хозяев отличились Анджело, Цукер и Блюгерс. В составе "Торонто" голы на счету Меттьюса и Клиффорда.