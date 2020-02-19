10 самых инновационных экономик мира в 2020 году

Германия опередила Южную Корею в рейтинге самых инновационных экономик мира, отмечают аналитики Bloomberg в своем отчете 2020 Bloomberg Innovation Index.

В рамках ежегодного исследования Bloomberg Innovation Index, который в этом году выходит восьмой раз подряд, эксперты анализируют экономики стран по целому ряду параметров, включая такие, как расходы на НИОКР, производственные мощности и концентрация высокотехнологичных компаний.

Ниже мы расскажем о 10 самых инновационных экономиках мира в 2020 году.

10. Франция

Замыкает десятку инновационных экономик Франция. Все разработки в стране идут при поддержке правительства. Важно отметить такие отрасли, как химическая и фармацевтическая. Именно на них приходится значительная доля инноваций в стране.

9. США

На девятом месте – США, с Кремниевой долиной и высокими затратами на НИОКР. Именно здесь расположено огромное число высокотехнологичных стартапов, а также крупных компаний, которые выделяют огромные средства на новые разработки.

8. Дания

На восьмом месте расположилась Дания, высокоразвитая страна в Северной Европе. Отмечается, что здесь ведутся разработки в сфере биотехнологий, создаются новые медикаменты. Кроме того, Дания является одним из лидером использования возобновляемых источников энергии.

7. Финляндия

Финляндия, которая в этом году заняла седьмое место в рейтинге инновационных экономик, отличается высоким уровнем инноваций. Расходы на НИОКР здесь также на высоком уровне.

6. Израиль

Израиль считается мировым лидером в ряде инновационных областей, включая геотермальную энергетику. Передовые технологии, высококвалифицированный персонал, масштабные научные разработки – все это делает Израиль одним из лидеров инноваций.

5. Швеция

За последние десятилетия Швеция совершила рывок в таких секторах экономики, как цифровые технологии и телекоммуникации. Доля информационных технологий в экономике страны выросла до 16%, а 5% трудоспособного населения уже занято в IT-индустрии.

4. Швейцария

Швейцария традиционно занимает высокие места в мировых рейтингах по таким параметрам, как конкурентоспособность экономики и развитие человеческого потенциала. Страна имеет высококвалифицированную рабочую силу. Здесь ведутся научные разработки в самых разных областях.

3. Сингапур

Сингапур – высокоразвитая страна с очень высоким уровнем жизни населения. Здесь ведутся масштабные исследования в области биотехнологий, что делает страну одной из самых инновационных экономик мира.

2. Южная Корея

Южная Корея жестко конкурирует с Германией за звание самой инновационной экономики в мире. Здесь расположено множество высокотехнологичных компаний. Инновации и расходы на НИОКР также находятся на высоком уровне.

1. Германия

Германия – мировой лидер в ряде промышленных и технологических секторов. Здесь расположено множество высокотехнологичных компаний. Кроме того, эта страна обладает высококвалифицированными кадрами.