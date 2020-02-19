Анисимов и Наместников снова забивают. "Оттава" выигрывает

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отличились российские легионеры клуба "Оттава Сенаторз" Артем Анисимов и Владислав Наместников. Три гола в их исполнении помогли канадским "сенаторам" победить в гостевом матче против "Буффало Сейбрз" – 7:4.

При этом перелом случился в концовке первого периода, когда на две шайбы Монтура гости ответили серией голов от Наместникова, Батерсона и Анисимова, который отличился дважды. Буквально в течение 3-х минут счет с 0:2 превратился в 4:2. Ошарашенные хозяева так и не догнали "Оттаву", у которой еще два гола провел Пажо и один Дюклэйр. В "Буффало" отличились Окпосо и Олофссон.