Голевой дубль Ивана Барбашева принес победу "Сент-Луису"

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отличились в Сент-Луисе местные "Блюз" принимали соперников из "Нью-Джерси Дэвилз". Матчи получился достаточно упорным, но забивали в нем только хозяева. При этом из трех голов два на счету россиянина Ивана Барбашева.

Игра проходила достаточно жестко и зрителям пришлось долго ждать забитых шайб. Свой первый гол Барбашев оформил только ан 29-й минуте. Счет 1:0 держался до середины третьего периода, когда россиянину удалось снова забить. Ни исходе встречи окончательный счет установил Шварц. 3:0 – победа "музыкантов".