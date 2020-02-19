Под Новосибирском пресекли незаконную деятельность подпольного НПЗ

В Новосибирской области обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. На его территории производились бензин, дизельное топливо и мазут. Владельцем оказался 54-летний мужчина, местный житель.

За четыре года он успел обогатиться на 110 миллионов рублей, отмечает телеканал "Россия 24". Пресекли его деятельность сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По факту незаконного предпринимательства заведено уголовное дело.