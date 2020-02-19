5 технологий, меняющих медицину для врачей и пациентов

Здравоохранение было последним сектором, который долго сопротивлялся внедрению цифровых технологий, в то время как другие отрасли, такие как банковские услуги, розничная торговля и СМИ, уже давно их используют.

Тем не менее, ситуация меняется, и к настоящему моменту в сфере здравоохранения все чаще стали применять цифровые технологии. Прежде всего, речь идет о западных странах, где клиенты стремятся к тому, чтобы услуги в области медицины предоставлялись быстрее и более качественно, в то время как организации, предоставляющие такие услуги, стремятся удовлетворить запросы своих клиентов.

Эксперты Business Insider Intelligence назвали пять основных факторов, которые меняют здравоохранение и расширяют использование цифровых технологий в этой области.

Голосовые помощники

47% американских терапевтов заинтересованы в том, чтобы использовать голосовые помощники в своей профессиональной деятельности. Решение административных задач, таких как работа с документацией, отнимает более 30% расходов на здравоохранение. Эксперты прогнозируют, что рынок виртуальных помощников в здравоохранении достигнет 3,5 миллиардов долларов к 2025 году.

Носимые устройства

Уровень использования носимых устройств среди потребителей вырос с 9% в 2014 году до 33% в 2018 году. Эксперты отмечают, что такие устройства могут служить мотиватором, который заставляет пользователей вести более здоровый образ жизни. А это, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. 90% пользователей, имеющих носимые устройства, готовы делиться данными со своим лечащим врачом. Эксперты прогнозируют, что число используемых носимых устройств, таких как фитнес-трекеры и другие устройства, связанные с медицинскими показателями, к 2023 году превысит 120 миллионов только в США.

Телемедицина

Телемедицины использует методы оказания дистанционной медицинской помощи и обмены специализированными данными с помощью современных телекоммуникационных технологий. Такие инструменты могут помочь в 42-45% случаев из 1.2 миллиарда ежегодно, прогнозируют аналитики.

Почти пятая часть взрослого населения США страдают от тех или иных психических заболеваний, однако в стране менее 14.7 психиатров на 100 000 человек.

Однако доля медицинских учреждений, предоставляющих услуги телемедицины, выросло с 63% в 2017 году до 74% в 2018 году.

57% клиентов отмечают, что готовы использовать инструменты телемедицины для общей консультации.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект может диагностировать заболевания в 100 раз быстрее человека, сокращать расходы на лечение до 50%, а также потенциально повышать успешность лечения на 40%.

Эксперты подчеркивают, что с помощью искусственного интеллекта можно автоматизировать до 40% работы персонала больницы к 2030 году.

68% медицинских организаций в США заявляют о том, что они будут готовы использовать искусственный интеллект через год или два.

Транспорт в медицине

Расходы на транспорт в системе здравоохранения США достигают 150 миллиардов долларов ежегодно.

По оценкам аналитиков, почти 3.6 миллиона человек в США не получают медицинских назначений из-за проблем с транспортом.

Таким образом, развитие транспорта и соответствующей инфраструктуры может существенно повлиять на качество оказания медицинских услуг.