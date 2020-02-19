Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

В Омской области погиб бывший министр здравоохранения Юрий Ерофеев. Тело 55-летнего мужчины нашли под перевернутым снегоходом в двух километрах от деревни Соляное в Черлакском районе. Проводится проверка обстоятельств гибели. Причины смерти будут установлены после проведения экспертиз.

О исчезновении мужчины сообщила его жена, пояснила старший помощник главы омского следственного управления Следственного комитета России Лариса Болдинова. Тело экс-чиновника было обнаружено при проведении его поисков.

В Черлакском районе у Ерофеева была пасека. Здесь он любил отдыхать и ездить на снегоходе.

Юрий Ерофеев возглавлял омское министерство здравоохранения с 2008 по 2012 годы. А до этого был главой Роспотребнадзора по Омской области. При министре Ерофееве возник скандал с закупкой "золотых" томографов для больниц области. На этих закупках томографов по завышенной цене бюджет потерял 140 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении экс-министра было закрыто по истечению срока давности.