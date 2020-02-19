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19 февраля 202008:40

Россия в декабре 2019 года сократила вложения в госдолг США до $9,974 млрд

Фото: Минфин США

Россия в декабре 2019 г. сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $1,517 млрд до $9,974 млрд против $11,491 млрд в ноябре, сообщает Минфин США. Объем российских вложений сократился впервые за предыдущие пять месяцев.

В том числе вложения в долгосрочные бумаги увеличились на $1,291 млрд до $4,270 млрд, а вложения в краткосрочные UST сократились на $2,808 млрд до $5,704 млрд.

Из-за антироссийских санкций вложения России в USТ сократились в апреле 2018 г. с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель уменьшился до $14,9 млрд. В 2013 г. вложения России в UST превышали $150 млрд.

Между тем Япония в декабре осталась крупнейшим держателем UST седьмой месяц подряд, хотя и сократила вложения на $5,9 млрд до $1 трлн 154,9 млрд. Китай, занимающий второе место, уменьшил свою долю в UST на $19,3 млрд до $1 трлн 69,9 млрд.

Третье место занимала Британия ($332,6 млрд), четвертое — Бразилия ($281,9 млрд), пятое — Ирландия ($281,8 млрд). В десятку крупнейших держателей UST входят также Люксембург, Швейцария, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в UST сократился в декабре на $44 млрд до $6 трлн 696,3 млрд, в том числе бумаги на $4 трлн 77,6 млрд принадлежали правительствам или центробанкам других стран.

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