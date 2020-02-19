Минтруд удвоил число профессий для ускоренного получения гражданства РФ

Минтруд РФ почти в 2 раза увеличил перечень профессий для получения российского паспорта в упрощенном порядке, следует из приказа министерства.

Документ подготовлен в в конце 2019 года, а опубликован и вступает в силу с 2020 года.

С 2015 году действовал перечень из 74 специальностей для ускоренного получения гражданства, а в новом перечне — уже 135 специальностей.

Выросло в 3 раза количество врачебных специальностей (акушерки, хирурги и т.д.), в 1,5-2 раза увеличился спрос на агропромышленных специалистов (агроинженеры, агрохимики, агрономы, мелиораторы, рыбоводы, трактористы, энтомологи и т.д.), и на инженеров различных отраслей (ТЭК, конструктор, электрик, инженер по наладке и т.д.).

Упрощенный порядок получения гражданства могут получить журналисты (корреспондент, ведущий программы, редактор), педагоги, математики, директора по экономике, токари, сварщики, слесари.

В общем порядке перед подачей документов на гражданство иностранцу необходимо прожить в России 5 лет с разрешением "вид на жительство". Получение российского гражданства в общем порядке занимает 7-9 лет. Для получения гражданства в упрощенном порядке претендентам на российский паспорт достаточно прожить в России один год.