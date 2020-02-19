Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

Интернет-холдинг Mail.Ru Group тестирует видеосервис, подбирающий для пользователя на основе его предпочтений видеоклипы, новости, телешоу, ролики блогеров, фильмы и сериалы. Бесплатный "интернет-кинотеатр" обнаружили в принадлежащей Mail.Ru Group рекомендательной системе "Пульс".

Как заявила "Коммерсанту" вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова, "в основе продукта лежит концепция персонального телеканала". По её словам, сервис "Смотри Mail.ru" предназначен для фонового просмотра видео, когда пользователь не ищет целенаправленно нужный канал, фильм или передачу.

Таким образом, новый сервис напоминает "Яндекс.Эфир" — также формируемый на основе алгоритмических рекомендаций и явно выраженных предпочтений (лайков и дизлайков) пользователя "телеканал" главного конкурента Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group намерена встроить свой "персональный телеканал" не только в "Пульс", но и в другие сервисы компании. Также он будет доступен на отдельном сайте, в виде мобильных приложений для Android и iOS, а в будущем, возможно, и на главной странице Mail.Ru.

Договора на использование видео для "Смотри Mail.ru" пока находятся в стадии согласования; всего у сервиса около 100 партнёров-поставщиков контента. Не исключено, что в будущем Mail.Ru Group начнёт производить контент сама, тем более что такой опыт у неё уже есть.

Сервис для пользователя будет бесплатным, а монетизировать его планируют за счёт рекламы. Рекламодателям будет доступен более широкий, чем на традиционных сайтах, ассортимент форматов, что должно их привлечь, считают в интернет-холдинге. Например, сейчас видео в "Смотри" перемежаются 20-секундными рекламными роликами, которые нельзя пропустить. Большинство из них — реклама принадлежащего Mail.Ru Group такси-сервиса "Ситимобил".