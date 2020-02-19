  • USD
    63.7698
  • EUR
    69.0882
  • IMOEX
    3092.63
  • RTSI
    1530.32
  • DJA
    9661.41
  • NASDAQ
    9732.74
  • BRENT
    58.27
  • ГАЗПРОМ
    230.5
  • Газпрнефть
    451.05
  • Роснефть
    452.2
  • АЛРОСА
    80.5
  • Сбербанк
    249.2
19 февраля 202009:58

9 рекламных приемов, с помощью которых обманывают покупателей

publicdomainpictures.net

Все мы знаем, что реклама нацелена на то, чтобы обмануть нас. Никто в здравом уме не поверит в то, что смена зубной пасты сделает нашу улыбку более привлекательной. Однако рекламодатели используют различные трюки, чтобы заставить нас поверить в утверждения, которые мы уже давно воспринимаем как само собой разумеющееся.

Ниже мы расскажем о рекламных трюках, с помощью которых обманывают покупателей.

Использование сомнительных описаний

Для того, чтобы заставить покупателей обратить внимание на товар, рекламодатели используют слова-описания, которые не всегда отражают действительность.

Так, слова “легкий” и “обезжиренный”, казалось бы, имеют вполне понятное значение. Однако исследования показывают, что зачастую уровень жира или калорий в таких продуктах может быть все же довольно высоким, несмотря на привлекательное название. Иногда количество калорий в таких продуктах действительно ниже, чем в обычных, но разница очень несущественная.

Проблема в том, что рекламодатели фактически меняют лексическое значение слова, используя его в целях привлечения внимания покупателей.

То же самое касается таких слов, как “премиум” и “повышенное качество”.

Обман с помощью цифр

Многие знакомы с таким явлением, как выборочно цитирование. Именно поэтому фразы типа “97% женщин выбирают дезодорант Dove” является очевидной ложью.

Однако обман с помощью цифр захватил рекламную индустрию.

В качестве примера можно привести ситуацию с рыбьим жиром. Несколько лет назад фармацевтические компании радостно объявили о том, что исследования доказали, что рыбий жир помогает детям концентрировать внимание. Они приводили серьезные данные, статистику и результаты исследований. Казалось, они не могут лгать.

Оказалось, что могут.

Дело в том, что данные были взяты из небольшого исследования Омеги-3, а не рыбьего жира. Причем исследование рыбьего жира показало, что он не оказывает никакого влияния на концентрацию внимания у детей. Тем не менее, продажи рыбьего жира резко выросли после такой рекламы.

Использование авторитетного мнения

Многие из нас понимают, что не могут знать всего на свете. Именно поэтому мы обращаемся к экспертам, потому что именно они могут дать нам необходимые знания в каких-то узких областях, где наших собственных знаний не хватает.

Это логично, за исключением того, что многие эксперты оказываются обманщиками.

В прошлом году фармацевтическая компания Pfizer была вынуждена заплатить штраф в размере 60 миллионов долларов, когда выяснилось, что сотрудники компании подкупали докторов, чтобы те рекомендовали пациентам продукцию, производимую фармацевтическим гигантом.

Ситуация привела к целому скандалу, однако такое случается повсеместно, только в меньших масштабах.

Красивые фото против реальности

Вы, конечно, замечали, что все фотографии, которые используются в рекламе, очень красивые. Если это реклама еды, то она сфотографирована так, что при одном взгляде на такое фото у покупателя вызывает желание немедленно попробовать это.

Однако в реальности зачастую оказывается, что рекламируемые продукты далеко не так аппетитны, как на фото.

В целом, компании обязаны использовать реальную еду на рекламных фотографиях. Но никто не запрещает им обрабатывать еду таким образом, чтобы она казалась более аппетитной.

Клей, масло, даже крем для обуви – все это используется для того, чтобы сделать “макияж” для фотосессии продуктов питания.

Использование страхов потребителей

Когда случилась эпидемия атипичной пневмонии, люди были напуганы. Они массово скупали антисептики для рук, будучи уверены в том, что он защитит их от заражения.

Что стало причиной такого поведения? Такие компании, как Lysol и Kleenex, в рекламе своих товаров намекали на то, что их использование поможет защититься от инфекции.

И такое происходит постоянно. Создатели рекламы любят обращаться к нашим страхам, чтобы предложить решение проблемы.

Эксперты отмечают, что вся гомеопатия основана на недоказанных данных. Однако это не мешает покупателям скупать препараты и верить в их эффективность.

Манипуляции с понятием качества

Кажется, всем ясно, что если один продукт выполняет свои функции лучше другого (например, лучше пахнет или лучше на вкус), то это автоматически означает, что он более высокого качества.

Однако это не совсем так.

Создатели рекламы часто манипулируют самим понятием качества.

Как показали недавние исследования, люди склонны верить в то, что вино более высокого качества лишь потому, что оно дорого стоит.

Именно поэтому бренды создают упаковку, рекламу, устанавливают цены таким образом, чтобы товары ассоциировались у клиентов с высоким качеством.

Навязывание брендов

Даже те люди, которые прекрасно осознают, что высокая цена не всегда означает высокое качество, могут оставаться верными определенным брендам.

Зачастую человек выбирает более дорогой товар известного бренда, основываясь на убеждении о том, что бренды предоставляют более высокое качество.

Хотя эксперты убеждены, что это не так.

Выбор товара ассоциируется со стилем жизни

При рекламе какого-то товара или продукта создатели рекламы часто идут на обобщения, заявляя о том, что все, кто покупает тот или иной товар, ведут определенный стиль жизни.

Это создает иллюзию того, что если вы хотите изменить свой стиль жизни, что-то поменять в себе или в своем окружении, то вам достаточно купить рекламируемый товар или продукт.

Приравнивание покупок к счастью

В культуре потребления совершение покупок приравнивается к счастью, так как ощущение счастья может быть связано только с приобретением новых вещей. И большую роль в этом сыграло то, как создатели рекламы позиционируют сам факт совершения покупки, не важно, какой именно.

Создатели рекламы тщательно выстраивают образ счастливого покупателя, так как им выгодно, чтобы люди верили в то, что сам факт покупки приносит счастье. В противном случае, вся культура потребления, на которой основывается совершение ненужных покупок, пойдет ко дну.

Сейчас

08:55

Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

08:00

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

05:45

Карантин на лайнере Diamond Princess снят

04:43

Музыкант Юрий Антонов отмечает 75-летие

03:41

Власти Китая обнародовали новые данные о распространении коронавируса

02:27

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

01:38

Коронавирус: тюменский карантин завершен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия обратится к генсеку ООН из-за невыдачи визы главе российской делегации

Россия обратится к генсеку ООН из-за невыдачи визы главе российской делегации

1 час назад
Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

Экс-министра здравоохранения Омской области нашли мертвым

1 час назад
Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

Павленский ответил на обвинения в том, что он агент Кремля

56 минут назад
Минтруд удвоил число профессий для ускоренного получения гражданства РФ

Минтруд удвоил число профессий для ускоренного получения гражданства РФ

1 час назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция глав МИД России и Иордании
Все трансляции
Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

Синоптики объяснили причины теплой зимы и посоветовали не убирать теплую одежду

28 минут назад
Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

Бывший бойфренд выкинул голливудского сексопатолога с балкона

51 минута назад
Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

3 часа назад
Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

2 часа назад
Карантин на лайнере Diamond Princess снят

Карантин на лайнере Diamond Princess снят

5 часов назад
Конфликт в школе в Печорах: кто и в чем виноват?

Конфликт в школе в Печорах: кто и в чем виноват?

9 часов назад
Музыкант Юрий Антонов отмечает 75-летие

Музыкант Юрий Антонов отмечает 75-летие

6 часов назад
Олег Знарок: одна из причин поражения от "Торпедо" – не оптимальный состав

Олег Знарок: одна из причин поражения от "Торпедо" – не оптимальный состав

1 час назад
Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

14 часов назад
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

13 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

Mail.Ru Group тестирует "персональный телеканал"

55 минут назад
Очередное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

Очередное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

1 час назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

2 часа назад
Под Новосибирском пресекли незаконную деятельность подпольного НПЗ

Под Новосибирском пресекли незаконную деятельность подпольного НПЗ

2 часа назад
Самолет авиакомпании Air Canada приземлился в Торонто без одного колеса

Самолет авиакомпании Air Canada приземлился в Торонто без одного колеса

3 часа назад
Трамп забыл о своих бывших единомышленниках

Трамп забыл о своих бывших единомышленниках

3 часа назад
Хабаровский край накрыла эпидемия гриппа и ОРВИ

Хабаровский край накрыла эпидемия гриппа и ОРВИ

3 часа назад
Башкирию замела сильнейшая метель

Башкирию замела сильнейшая метель

4 часа назад
По делу Харви Вайнштейна сформировали жюри присяжных

По делу Харви Вайнштейна сформировали жюри присяжных

4 часа назад
Власти Китая обнародовали новые данные о распространении коронавируса

Власти Китая обнародовали новые данные о распространении коронавируса

7 часов назад
Забытые страницы: Минобороны опубликовало архивы "Красной звезды" времен Великой Отечественной

Забытые страницы: Минобороны опубликовало архивы "Красной звезды" времен Великой Отечественной

8 часов назад
Коронавирус: тюменский карантин завершен

Коронавирус: тюменский карантин завершен

9 часов назад
Удар Хафтара по Триполи сорвал женевские переговоры с правительством национального согласия

Удар Хафтара по Триполи сорвал женевские переговоры с правительством национального согласия

9 часов назад
Лига чемпионов. "Атлетико" в Мадриде выиграл у "Ливерпуля"

Лига чемпионов. "Атлетико" в Мадриде выиграл у "Ливерпуля"

9 часов назад
Наркотик или лекарство: содержимое посылки из-за границы привело россиянку на скамью подсудимых

Наркотик или лекарство: содержимое посылки из-за границы привело россиянку на скамью подсудимых

10 часов назад
Стали известны подробности о самолете, совершившем посадку во Внукове

Стали известны подробности о самолете, совершившем посадку во Внукове

12 часов назад
Дело крымских подростков-экстремистов на особом контроле Бастрыкина

Дело крымских подростков-экстремистов на особом контроле Бастрыкина

12 часов назад
Гражданам Китая с 20 февраля запрещается въезжать в Россию

Гражданам Китая с 20 февраля запрещается въезжать в Россию

13 часов назад
У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

14 часов назад
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

15 часов назад
США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

15 часов назад
Звезда "Шерлока" и "Хоббита" признался, что избивал и обзывал своих детей

Звезда "Шерлока" и "Хоббита" признался, что избивал и обзывал своих детей

15 часов назад
Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

16 часов назад
Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

16 часов назад
У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

16 часов назад
"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

18 часов назад
Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

21 час назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

22 часа назад
10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

18.02.2020 06:43
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку