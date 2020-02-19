Российские водители стали на 20% законопослушнее

ГИБДД продолжает публиковать статистику о количестве правонарушений, совершенных российскими автомобилистами в 2019 году. На этот раз речь зашла о нарушениях, подразумевающих одно из самых суровых наказаний - лишение водительского удостоверения.

За первое полугодие 2019-го Госавтоинспекция получила из судов разных уровней более 152,3 тысяч постановлений о лишении водителей права управления автомобилями. Несмотря на внушительность цифры, она на 18,9% меньше аналогичной за первое полугодие 2018-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные по запросу в МВД.

Отдельно отмечается, что полная статистика по правонарушениям за 2019 год пока находится в стадии формирования.

Вероятно, сокращение количества лишенных "прав" связано с повсеместным распространением комплексов автоматической фиксации и снижением числа инспекторов ГИБДД, непосредственно контролирующих ситуацию на дорогах. По российским законам, лишить водительского удостоверения за нарушение, зафиксированное камерой, нельзя - можно лишь прислать по почте относительно крупный штраф. Между тем, один из самых распространенных водительских "грехов", за который лишают "прав" - превышение скорости - сейчас практически полностью передоверен автоматическим комплексам.

По данным ТАСС, в прошлом году по постановлениям ГИБДД судебные приставы взыскали штрафов за превышения и другие нарушения примерно на четверть больше, чем в 2018-м.