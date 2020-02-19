Барнье: Великобритания не может иметь такую же торговую сделку с ЕС, как Канада

Великобритания не может иметь такой же торговой сделки с Европейским союзом, как Канада, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Об этом сообщает BBC.

По словам Барнье, "особая близость" Великобритании и ЕС означает, что им потребуется другая сделка.

Ранее главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост, выступая в Брюсселе, призвал к "отношениям по типу соглашения о свободной торговле с Канадой". Однако Барнье усомнился в такой возможности.

"Мы по-прежнему готовы предложить Великобритании амбициозное партнерство, — сказал он. — Торговое соглашение, которое будет включать, в частности, рыболовство и равные условия игры, со страной, которая имеет особую близость — уникальную территориальную и экономическую близость, — поэтому его нельзя сравнивать [с соглашениями] с Канадой, Южной Кореей или Японией".

Великобритания вышла из состава Евросоюза 31 января. В течение 11-месячного переходного периода стороны должны договориться о будущих отношениях. Переговоры начнутся в следующем месяце.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на этой неделе заявил, что участникам переговоров предстоят ожесточенные дискуссии об отношениях после Brexit.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что переходный период должен завершиться 31 декабря вне зависимости от того, сможет ли Лондон до конца года достичь договоренностей с Брюсселем о торговле.