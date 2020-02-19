Карантин закончился: житель Дона здоров и свободен

Карантин закончился. Жителя города Каменск-Шахтинск отпустили из Тюмени домой. Результаты анализов показали, что коронавируса у него нет. Об этом сам мужчина рассказал сегодня "Дон-ТР".

Павел Личман был в числе 144 граждан России, вывезенных из китайского Уханя на Урал. Здесь эвакуированные россияне две недели находились на карантине, который завершился накануне, 18 февраля. Медики наблюдали за их состоянием и брали необходимые для выявления коронавируса пробы. Теперь все могут возвращаться в свои родные города — инфекции у них нет.

В Ростовской области по-прежнему под контролем врачей находятся около 100 человек, прилетевших из Китая. Все они пока остаются под наблюдением в медицинском изоляторе, организованном на базе детской больницы №2. Заболевших коронавирусом не выявлено. В Ростовской области по-прежнему работает горячая линия по всем вопросам, связанным с профилактикой и обнаружением новой инфекции: 8 (863) 251-06-12 или 8-800-100-74-17.