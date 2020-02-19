Минобороны: США снабжают террористов в Сирии оружием

Командование войск США в Сирии снабжает сирийских террористов оружием, которое они применяют против турецких военных и мирных сирийских граждан, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

США "насыщают" Заевфратье оружием и боеприпасами. "Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан", — пояснил Журавлев.

С начала года из Ирака в Сирию прибыли 13 военных колонн, в том числе 80 единиц бронетехники и более 300 грузовиков с оружием, боеприпасами и материальными средствами.

Из-за сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населенных пунктов мирные жители покидают районы проживания и переходят в районы, которые контролирует сирийское правительство. В частности, с начала года только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-Эз-Зор прошли 23 тыс. сирийцев, заключил Журавлев.

