Минобороны закажет несколько десятков обновленных истребителей-бомбардировщиков

Российское Министерство обороны собирается заказать несколько десятков модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Все боевые машины получат обновленный комплекс радиоэлектронного оборудования под шифром "Сыч", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе страны.

Программа "Сыч" существенно расширяет возможности истребителя-бомбардировщика Су-34, поясняют разработчики. Он сможет нести подвесные контейнеры с разведывательным оборудованием, применять новое вооружение. Модернизированное радиоэлектронное оборудование получат не только новые самолеты, но и строевые машины.

Су-34 – двухместный боевой самолет, который совмещает в себе функции истребителя, бомбардировщика и даже штурмовика. На 12 точках подвески боевой машины размещаются до 8 тонн оружия: управляемые и неуправляемы бомбы, блоки реактивных снарядов, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Предельная скорость – 1900 километров в час, максимальная высота – 14 километров. Без дозаправки Су-34 может пролететь до 4500 километров.