Маршрут ралли-марафона "Шелковый путь" может измениться из-за коронавируса

Организационный комитет ралли-марафона "Шелковый путь" может изменить маршрут гонки из-за распространения коронавируса COVID-19 в Китае. Ралли "Шелковый путь" должен пройти с 3 по 16 июля 2020 года на территории России, Казахстана и Китая.

"Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации, – сообщил руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин, слова которого приводит ТАСС. – Окончательное решение о маршруте ралли будет принято в самое ближайшее время".

В 2020 году "Шелковый путь" должен состояться в юбилейный десятый раз и в первый раз пройти в рамках Кубка мира FIA по ралли-рейдам. Длина маршрута – восемь тысяч километров. Старт гонки будет дан на Красной площади в Москве, а финиш состоится в Урумчи (Китай).

Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 совместно с FIA приняли решение отложить Гран-при Китая на неопределенный срок. Этап "королевских гонок" в Шанхае должен был пройти с 16 по 19 апреля.

Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса COVID-19 – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 72 тысячи человек, скончались от инфекции уже более 1860.