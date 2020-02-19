Правительство может включить Сбербанк в список стратегических предприятий

Сбербанк после перехода под контроль правительства может войти в список стратегических предприятий, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Вполне возможно, сейчас такого решения нет, что Сбербанк может войти в список этих стратегических предприятий. По ним тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства", — отметил Колычев и добавил, что такую процедуру могут предусмотреть.

Минфин ожидает, что прибыль Сбербанка составит в 2019 г. 1 трлн руб., из них 250 млрд руб. поступят в бюджет в виде дивидендов, отмечает ТАСС. "Пока Сбербанк не подвел итоги (за 2019 г. — прим. ред.). По нашим ожиданиям, около 1 трлн руб. прибыли будет у Сбербанка", — пояснил Колычев. Соответственно, 50% от прибыли перечислят акционерам.

"Контрольный пакет сейчас у ЦБ, то есть 250 млрд руб. (получит бюджет в виде от дивидендов от Сбербанка — прим. ред.)", — заключил Колычев.