Топ-10 советов по облачной безопасности, которыми нельзя пренебрегать

Когда дело доходит до вопросов конфиденциальности данных, большинство из нас не знает точно, как много организаций хранят наши данные — не говоря уже о том, каким образом они её собирают и для чего используют. К сожалению, ставки очень высоки, особенно когда соответствующие меры по защите персональных данных не применяются. Как следствие, у вас могут украсть вашу цифровую личность, деньги и многое другое. Разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee поделился некоторыми важными рекомендациями о том, как безопасно использовать облачные сервисы.

Не используйте один пароль для всего

Повторное использование пароля является распространенной проблемой, особенно в потребительских облачных сервисах. Если вы повторяете один пароль везде, потребуется взломать лишь один облачный сервис — и после того, как преступники украдут ваши учетные данные через один сервис, они потенциально получат доступ ко всем записям, имеющим те же учетные данные, включая банковские платформы, электронную почту и другие службы, где хранится конфиденциальная информация.

Не делитесь папками, делитесь файлами

Многие облачные сервисы позволяют осуществлять совместную работу или обмен файлами. Если вы хотите поделиться только несколькими файлами, делитесь ими, а не полной папкой. Слишком легко открыть общий доступ, не осознавая, что еще находится в папке, или забыть, с кем вы этим делитесь (или что делились этим вообще!), а позже добавить личные файлы, которые никогда не предназначались для распространения.

Будьте осторожны с автосинхронизацией

Если вы делитесь папкой с кем-то, многие облачные службы обеспечивают автоматическую синхронизацию, поэтому, когда другой пользователь добавляет новые файлы, они синхронизируются со всеми в общей папке. Опасность заключается в том, что, если тот, с кем вы делитесь, заражается вредоносной программой — эта вредоносная программа может быть загружена в облако и тогда автоматически попадет на ваши устройства.

Будьте осторожны с сервисами, которые запрашивают ваши данные

При входе в новый сервис, вас могут попросить указать некоторые личные данные, например, дату рождения. Почему они это спрашивают, и что они будут делать с этой информацией? Они могут связать это с электронным адресом, другой сервис потребует ваш почтовый индекс, а третий запросит номер мобильного телефона. Вы можете сами увидеть, что этого достаточно, чтобы попытаться украсть вашу цифровую личность любому, кто сопоставит все данные. Если нет причин предоставлять сервису эти данные, используйте другой сервис (или введите неверную информацию).

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности

Облачный провайдер заявляет, что владеет данными, которые вы загружаете? Это может дать им право или, по крайней мере, достаточно прав, по их мнению, продавать ваши данные информационным брокерам. Это происходит чаще, чем вы думаете — никогда не используйте сервис, который утверждает, что владеет вашими данными.

Подумайте дважды о мобильных приложениях и их сборе данных

Многие облачные сервисы имеют свое мобильное приложение. Перед использованием мобильного приложения посмотрите пример данных, которые оно собирает. Часто приложение собирает больше данных, чем в случае доступа к сервису через браузер.

Если вы не уверены, спросите в IT-отделе, известна ли им эта облачная служба

IT-отделы некоторых организаций, перед разрешением использовать ту или иную облачную службу в рамках предприятия, самостоятельно её изучают. В их интересах обеспечить безопасность своих пользователей, тем более многие устройства теперь содержат как личные, так и рабочие данные. Спросите у них, проверяли ли они облачную службу, прежде чем позволять сотрудникам ей пользоваться.

Не используйте общественные точки доступа Wi-Fi без приложения VPN для шифрования

Общественный Wi-Fi может быть местом перехвата данных. Всегда используйте VPN или другую технологию, чтобы обеспечить шифрование данных между вашим устройством и облачными службами, подключаясь к общественной Wi-Fi сети.

Включите многофакторную аутентификацию

Хорошо спроектированные облачные сервисы будут предлагать дополнительные способы обеспечения безопасности, такие как многофакторная аутентификация. Используйте эти и любые другие способы, которые вы знаете.

Не делите одну учетную запись с друзьями или семьей

Наша вторая природа — делиться с друзьями и семьей. Но заботятся ли они о безопасности так же, как и вы? Не делите один аккаунт, иначе, когда они лишатся защиты, ваши данные тоже могут быть скомпрометированы.