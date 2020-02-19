Золото торгуется выше отметки 1600 долларов на опасениях по поводу коронавируса

Цены на золото держатся выше отметки 1600 долларов на фоне опасений по поводу экономических последствий вспышки коронавируса, пишет Reuters.

Во вторник цены на золото подскочили до самого высокого уровня с 2013 года, поскольку беспокойство по поводу эпидемии COVID-19 в Китае повысило спрос на защитные активы.

Палладий, между тем, торгуется на рекордно высоких уровнях на фоне устойчивого дефицита поставок.

К 12:52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,48% до 1611,30 доллара за унцию.

"Экономические последствия [вспышки коронавируса] поддерживают спрос на золото", — заявил главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес.

"Краткосрочную динамику очень трудно предсказать просто потому, что рынок находится в состоянии, когда он значительно перекуплен, и если мы получим позитивные новости, это может вызвать нисходящее движение (по золоту)", — отметил Иннес.

Стоимость мартовских фьючерсов на палладий выросла на 7,9% до 2695 доллара за унцию.

"Еще одна выдающаяся сессия для белого металла... на фоне дальнейших опасений по поводу дефицита предложения после прогноза Anglo American относительно увеличения дефицита в 2020 году", — говорится в записке MKS PAMP.