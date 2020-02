Китайские врачи вылечили от коронавируса двух самых маленьких пациентов в стране

В Китае вылечили двух самых маленьких пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-2019. Это дети в возрасте двух и пяти месяцев, сообщает агентство "Синьхуа".

Пятимесячную девочку выписали из больницы в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь). Девочка стала самым маленьким пациентом с коронавирусом в провинции. Ребенка госпитализировали в стабильном состоянии после того, как у него обнаружились первые симптомы болезни. Для такой маленькой пациентки был разработан специальный план лечения.

A 5-month-old infant infected with the novel #coronavirus has been discharged from hospital in southeast China's Fuzhou City. #FightVirus pic.twitter.com/IwQPDr2iMb