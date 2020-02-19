Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

Начало турецкой военной операции в Идлибе — вопрос времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. У Дамаска остались считаные дни на отвод своих войск из сирийской провинции, добавил турецкий президент. Он подчеркнул, что не оставит Идлиб Башару Асаду и его сторонникам. "Это наше последнее предупреждение", — добавил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы сирийские войска отступили на те территории, которые определены в сочинских соглашениях, сообщает "Интерфакс".

Двухдневные переговоры между российской и турецкой делегациями по Идлибу завершились 17 февраля. Президент Турции также выразил сожаление, что ни одна из российско-турецких встреч по Идлибу так и не прошла так, как того хотела бы Анкара. Но переговоры будут продолжены, заметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкару нервирует то, что при наступлении сирийской армии развернутые в Идлибе наблюдательные пункты оказываются в окружении сирийских войск. Кроме того, турецкая армия открывала массированный огонь по сирийским войскам в случае обстрелов прилегающей в турецким наблюдательным постам территории.

В мае 2017 года на переговорах в Астане с участием представителей России, Сирии, Турции и Ирана были созданы четыре зоны деэскалации. Контроль за тремя из них в 2018 году перешел к Дамаску. Четвертая зона располагается в провинции Идлиб и частично простирается на соседние с ней провинции Латакия, Хама и Алеппо.

Здесь находятся террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России, как террористическая). В сентябре 2018 года Москва и Анкара договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны, однако в регионе по-прежнему находятся вооруженные представители более десятка разных формирований. Многие из этих группировок туркоманов Анкара поддерживала в течение всей войны в Сирии. Из идлибской зоны боевики совершают атаки на сирийских военнослужащих и российскую авиабазу Хмеймим.

Через провинцию Идлиб проходит дорога, соединяющая порт Латакия с экономической столицей Сирии городом Алеппо. Сирийский Алеппо был освобожден от боевиков. 18 февраля 2020 года в аэропорту Алеппо приземлился первый гражданский авиарейс из Дамаска.