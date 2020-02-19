Популярность китайских машин в России выросла в полтора раза

Статистика январских продаж на российском рынке демонстрирует неуклонно растущее доверие россиян китайскому автопрому: некоторые бренды увеличили свои продажи вдвое, а то и втрое. Но есть и не очень хорошие новости: реализация других китайских марок стремительно падает.

Всего в январе 2020-го россияне приобрели 3 033 автомобиля родом (условно) из Поднебесной. По данным агентства "Автостат", это на 56,3% больше, чем за тот же период 2019 года.

Официальным лидером китайского сегмента российского рынка назван бренд Haval: автомобили этой марки разошлись в количестве 1 228 машин, что в 3,5 раза больше, чем в январе прошлого года. На втором месте - Geely, которая смогла поднять продажи вдвое, до 778 экземпляров.

На третьей позиции обосновался бренд Chery: объемы его реализации поднялись на 12% и составили 417 машин. А рекорд по росту продаж установила марка Changan. По сравнению с январем прошлого года продажи "Чанганов" выросли сразу в девять раз - правда, в абсолютных числах это всего 241 автомобиль. Замыкает пятерку лидеров марка Lifan с результатом в 146 единиц и падением спроса на 86%.

Фирма FAW увеличила продажи на 72% - до 86 машин. Лидером по падению спроса оказалась марка Zotye - минус 84% и 36 реализованных автомобилей, а самый скромный результат показал в январе бренд Foton - лишь 3 продажи и полуторное падение спроса.