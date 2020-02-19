Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

Исследователи из Австралии провели метаанализ (объединили в ходе одного большого исследования результаты сразу нескольких научных работ) и выяснили, что лекарственные растительные средства для похудения практически не помогают избавиться от лишних килограммов. Специалисты пришли к выводу, что эти препараты являются пустой тратой денег.

Группа учёных из Университета Сиднея внимательно изучила результаты более 50 исследований, в которых проверялась эффективность средств растительного происхождения в снижении веса. Работы проводились в течение последних 20 лет.

Специалисты сосредоточились на изучении работ, в которых тестировались препараты, состоящие из одного растения или комбинации из нескольких трав. В анализ не включили средства для похудения, в состав которых входили растительные масла или белковые добавки.

Как объясняет старший автор недавней работы доктор Ник Фуллер (Nick Fuller), такие добавки могут попасть на полки аптек и супермаркетов без данных о проведённых клинических исследованиях, чего нельзя сказать о фармацевтических препаратах. И в этом заключается основная проблема подобных продуктов.

Исследовательская группа обнаружила, что по сравнению с плацебо проверенные средства помогали сбросить менее 2,5 килограмма веса, что не имеет клинического значения.

"Нет достаточных данных, позволяющих рекомендовать какой-либо из препаратов на основе растений для снижения веса. Более того, во многих работах использовались недостаточно хорошие методы исследований или отчётности. Хотя большинство добавок кажутся безопасными при краткосрочном потреблении, они являются дорогостоящими и не помогают сбросить вес, который был бы клинически значимым", — добавляет Фуллер.

Поясним, что под клинически значимым подразумевается характеристика изменений в состоянии пациента, лабораторных параметрах (связанных или не связанных с приёмом исследуемого препарата), которая свидетельствует об их важности для принятия решения относительно дальнейшего ведения пациента. Статистически значимые изменения не всегда имеют при этом клиническую значимость.

В интервью изданию ABC News Australia, старший автор работы высказал мнение, что эти средства являются пустой тратой денег.

Специалисты также определили четыре растения, которые чаще всего использовались в средствах для похудения: камелия китайская (Camellia sinensis), гарциния камбоджийская (Garcinia cambogia), фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris) и хвойник китайский (Ephedra sinica).

Чаще всего в работах проверялось действие камелии китайской. Её способность влиять на процесс похудения была рассмотрена в 12 работах. В рамках метаанализа специалисты Зелёного континента не нашли никаких преимуществ этого компонента при потере веса по сравнению с плацебо.

Гарциния камбоджийская оказалась на втором месте по популярности, она была изучена в 11 работах. Специалисты нашли методологические ошибки и выявили высокий риск предвзятости в 10 исследованиях из 11. Несмотря на это, учёные выяснили, что это растение хоть и незначительно, но сказывается на потере веса.

В целом, учёные отмечают, что ряд изученных средств действительно помогают снизить вес по сравнению с плацебо, но этот эффект настолько мал, что не может считаться клинически значимым. Таким образом, заключают учёные, человеку не стоит рассчитывать на избавление от лишних килограммов при помощи приёма этих препаратов.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Diabetes, Obesity and Metabolism.

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