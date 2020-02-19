Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года. Кроме того, материнский капитал с 1 января 2020 года будет выплачиваться семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма маткапитала в этом случае составит 466 тысяч 617 рублей. При появление второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей. При этом сумму выплат будут ежегодно индексироваться.

По предложению депутатов от "Единой России" и председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, представляющей КПРФ, внесены поправки ко второму чтению. Они позволили использовать средства маткапитала на строительство дома на садовом участке, отмечает ТАСС.

Сроки оформления выдачи сертификата на маткапитал теперь сокращены с 15 до пяти дней. Получить сертификат можно в беззаявительном порядке. С месяца до 10 дней сократился срок перечисления денег при использовании маткапитала.

Теперь право получения маткапитала будет распространяться и на отцов – единственных усыновителей ребенка.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года маткапитал ежегодно индексировался по инфляции, но затем индексация была приостановлена. Индексацию возобновили только в 2020 году. Расширение программы использования маткапитала проведено в соответствие с тезисами Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.