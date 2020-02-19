В Петербурге офицера премировали за спасение человека

В Петербурге молодого офицера премировали за спасение жизни человека. Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", ЧП случилось утром 16 февраля. На глазах у прохожих неизвестный мужчина прыгнул с моста в канал Грибоедова. Прохожие сразу же обратились за помощью к находившимся поблизости сотрудникам полиции. Один из них — лейтенант Дмитрий Зайцев среагировал моментально. Несмотря на опасную ситуацию, ему удалось по тонкому льду добраться до потерпевшего и вытащить его на сушу.

Начальник петербургского главка, генерал-майор полиции Роман Плугин накануне лично вручил лейтенанту Зайцеву благодарственное письмо, а также материальную премию. Сослуживцы офицера, участвовавшие в операции по спасению, старший сержант полиции Олег Луцюк и сержант полиции Василий Воронин, тоже не остались без премий и благодарностей. Они помогли Зайцеву поднять пострадавшего из ледяной воды.

По заверениям главы петербургского ГУВД, он планирует обратиться к министру внутренних дел страны с просьбой о дополнительных поощрениях для отважных полицейских.