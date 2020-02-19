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19 февраля 202012:50

Песков: санкции США против "дочек" "Роснефти" незаконны, работа с Венесуэлой продолжится

Санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти", работающих в Венесуэле, незаконны и не повлияют на российско-венесуэльские отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подобные рестрикции (ограничения — прим. ред.), которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой", — отметил Песков и подчеркнул, что двусторонние отношения "развиваются и будут развиваться дальше".

Что касается компании Rosneft Trading, в отношении которой Минфин США ввел накануне санкции, то "она уже заявила, что намерена рассматривать возможность защиты собственных интересов в судебном порядке с задействованием других доступных механизмов", пояснил Песков.

США 18 февраля ввели санкции против Rosneft Trading SA и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Администрация США заявила, что санкции стали ответом на участие компании в торговле венесуэльской нефтью.

В свою очередь МИД заявил, что Россия категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading.

"Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках. Оба последних случая — из этого ряда", — подчеркнул МИД.

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