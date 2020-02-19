5 концертов в день и миллионы фанатов: легендарный Юрий Антонов празднует 75-летие

Сотни песен, тысячи концертов и миллионы поклонников — знаменитому певцу и композитору Юрию Антонову сегодня исполняется 75 лет. С юбилеем народного артиста России уже поздравил президент Владимир Путин.

"Из меня не получился джазовый музыкант, слава Богу. Я рад этому. Я интересовался, но потом меня больше заинтересовала популярная музыка", — говорит Юрий Антонов, народный артист России, композитор.

Высочайшее качество звука. Похожая "сочность" была у британских Smokie. Но чтобы на таком же уровне у нас?

"А мы не "чихали" на зрителя! Мы делали все, чтобы комфортно, а во-вторых старались выжать максимум из той аппаратуры, которая нам была предоставлена", — объясняет Юрий Антонов.

К 1980 году Юрий Антонов был известен больше в профессиональной среде. Песни его звучат, но его никто не видит. В 1968 году мелькнул с гитарой в белорусском музыкальном фильме "Отчего ж нам не петь". Но абсолютный комплект хитов люди услышали в фильме "Берегите женщин" (1981 год) — Антонов согласился спасти пропадающую без музыки картину.

"Это так наивно звучало, на мой взгляд. Потому что я был не кино-композитор! Это была моя первая работа!" – вспоминает Юрий Антонов.

"Я говорю: давай я тебе дам настроение. Вот смотри: на-на-на. И он на аккордеоне тут же подхватывает и говорит: все, припев есть", — вспоминает режиссер Александр Полынников.

Чтобы качественно записать музыку, Антонов в Москве должен был штурмовать "кирху" или "костел" — так называли старую англиканскую церковь в центре на Станкевича, где была лучшая в Союзе студия грамзаписи, фирма "Мелодия". Очередь расписана на весь год.

"Но мы приезжали ночью! Закрывали все окна, зашторивали, чтоб света не было видно, и писали там! Но там стоял английский пульт, это лучший пульт в мире, понимаете?", — рассказывает Юрий Антонов.

А получилось то, что все слышали в кино и в первых клипах Антонова, что сделало его известным.

А играла в это время с Антоновым рок-группа "Аракс" из театра "Ленком".

"Образовался такой замечательный микс. Я не хочу выпячивать свою персону, но познакомил Антонова с "Араксом" я", — вспоминает композитор Владимир Матецкий.

В фильме "Прежде, чем расстаться" Антонов уже играет практически себя — артиста. Ведь по всей стране Антонов гремит отовсюду: "Под крышей дома", "По улице Каштановой", "Я вспоминаю".

"Рекорд был 5 концертов в день. Первый концерт в 9 утра", — говорит Юрий Антонов.

Сегодня у Антонова не мешки писем, как раньше, а звонки с радиостанций. Туда звонят и просят: поставьте "Лунную дорожку" или "Не умирай, любовь". И еще спрашивают: будет концерт? Будет.