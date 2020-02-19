Инвесторы в арктические проекты получат от государства безвозвратные субсидии

Инвесторы смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций в проекты в Арктике, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Власти разрабатывают меры поддержки для инвесторов. В частности, подготовлены налоговые льготы для добывающих компаний. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

"Любой инвестор, который готов вложить в Арктику не менее 300 млн руб., может получить от государства безвозвратную субсидию на строительство транспортной, энергетической, иной инфраструктуры, которая необходима для запуска нового производства", — пояснил Крутиков, сообщает ТАСС.

При этом размер субсидии не может превышать 20% объема частных инвестиций в проект. Такие условия согласованы в правительстве.

Таким образом, при строительстве нового порта и вложении 30 млрд руб. собственных и заемных средств инвестор сможет получить от государства субсидию в размере до 6 млрд руб. Эти деньги инвестор сможет направить, к примеру, на строительство линии электропередачи или железнодорожной дороги, заключил Крутиков.