Вопрос коронавируса закрыт: после тюменского карантина россияне разъезжаются по домам

Первые выписанные после двухнедельного карантина из госпиталя в Тюмени россияне добрались до своих домов. В их числе жительница Твери Сабина Полякова, которая в эфире программы "60 минут" поделилась своими эмоциями и впечатлениями.

Сабина отметила, что чувствует себя прекрасно и никакого вируса у нее не обнаружено.

"Вопрос коронавируса для меня закрыт навсегда", — заявила она.

Также девушка рассказала о том, как она и ее новые подруги-соседки проводили время, находясь на карантине: "Было весело: смотрели фильмы, очень много ели, играли в настольные игры, общались".

На вопрос ведущего о том, как скоро Сабина собирается вернуться в Китай, она ответила: "Когда все более-менее стабилизируется, а пока я буду дома".

В аэропорту Сабину встречал счастливый папа вместе с журналистами.

В Тюменской области завершился двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, которых вывезли из китайского Уханя. Всего самолетами ВКС России 5 февраля доставили в тюменский госпиталь 140 человек. По словам медиков, ни у кого из них коронавирус обнаружен не был.

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число жертв коронавируса COVID-19 в стране составило 2004 человека, при этом всего заразились 74,1 тысячи человек. Официально ыыздоровели более 14,3 тысячи заболевших.