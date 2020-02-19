Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Основной темой разговора стала обстановка в Ливии, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, военачальники отметили важность переговоров, которые состоялись в Москве 13 января, для прекращения огня и возвращения страны к мирной жизни.

Также Шойгу и Хафтар подтвердили, что выступают за независимость и территориальную целостность Ливии, и отметили необходимость выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время конференции в Берлине.



Напомним, первые переговоры командующего ЛНА Халифы Хафтара с главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем прошли в Москве. По итогам переговоров был подписан проект документа об урегулировании конфликта в Ливии.

19 января в Берлине состоялась конференция по Ливии. Участники переговоров выступили за начало процесса прекращения огня.