19 февраля 202016:10

Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

Абсолютно вопиющий случай произошел в школе Псковской области: ученик дважды ударил учительницу по лицу за то, что из-под него выдернули стул. Скандальное видео с рукоприкладством тут же разлетелось по Интернету. Ведущим программы "60 минут" удалось связаться с наносившим побои Артемием Скуратовым и его мамой Татьяной Никулиной.

Артемий сказал лишь, что жалеет о случившемся. До этого инцидента у него никогда не было конфликтов с учителями. Татьяна Никулина считает, что сын не прав, потому что поднял руку на учительницу.

"А наказать, как я его накажу? Ну, поговорила с ним, наругала. В принципе — все. Сын никогда раньше не дрался. В деревне о нем всегда хорошо отзывались, говорили, что добрый, всегда всем поможет. Я объяснила, что так нельзя и это наказуемо", — сказала Татьяна Сергеевна.

После этого инцидента семье было предложено домашнее обучение.

Инцидент произошел 5 февраля. Педагог была недовольна вызывающим поведением своего ученика, который слушал музыку прямо на уроке. Она решила его проучить и выдернула из-под него стул. Мальчику это не понравилось. Он с такой силой ударил учительницу, что та упала на пол. Остальные дети в это время смеялись и снимали случившееся на телефон. Учителю никто не помог, она сама встала и вышла из класса. Не дожидаясь проверки, педагог уволилась.

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