Ассистент "Алиса" попробует себя в роли логопеда

"Умные" колонки с разработанным "Яндексом" голосовым помощником "Алиса" помогут детям развивать правильную речь. Благодаря новому "навыку" ассистента дети смогут тренироваться в произношении звуков. Команда для запуска логопедического тренажера следующая: "Алиса, запусти навык "Легко сказать"". После этого ребенок в игровой форме сможет тренироваться в произношении.

Занятия могут проводить персонажи из мультфильма "Фиксики" или так называемые "звукли" - виртуальные учителя, придуманные "Яндексом". Занятия для тренажера разрабатывались с участием учителей-логопедов и подходят для детей 5-7 лет.

Герой, выбранный ребенком в тренажере, поет с ним песенки со сложными звуками. "Фиксики" помимо этого знакомят детей с технологиями и профессиями будущего, а "звукли" мотивируют учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать.

Музыку к песням написали Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук (Quest Pistols Show), они же озвучили и персонажей звуклей. В песнях "Фиксиков" используются мелодии из одноимённых мультфильмов. Тренажер "Легко сказать" запускается на любых смарт-колонках с Алисой, а также в мобильных приложениях "Яндекс", "Яндекс.Браузер" и "Яндекс.Навигатор".