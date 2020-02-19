Китайская Lenovo готова предустанавливать российское ПО на планшеты и ноутбуки

Китайская компания Lenovo намерена выполнять требования российского законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения на планшеты и ноутбуки, заявил гендиректор Lenovo в России Александр Катаев в интервью RNS.

Компания ожидает уточнений с российской стороны по предустановке российских приложений на планшеты и ноутбуки в части того, какие именно приложения необходимо устанавливать на устройства. После получения разъяснений Lenovo готова следовать требованиям российского законодательства, подчеркнул Катаев.

Между тем ряд приложений от "Яндекса" уже устанавливают на планшеты Lenovo.

Компании Xiaomi и Samsung также готовы выполнять требования российского законодательства об обязательной предустановке российского ПО на устройства. Обе компании уже имеют опыт сотрудничества с российскими партнерами.

Китайская Huawei работает над поиском оптимального решения вопроса о предустановке российского ПО.

В свою очередь глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил ранее, что министерство обсуждает данный вопрос с Apple.