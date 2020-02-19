В японском порту сняли на видео двух огромных сельдяных королей

В одном из портов японской префектуры Фукуи сняли на видео двух пятиметровых сельдяных королей, сообщает портал 47news. Эта рыба обычно обитает на глубинах 500-1000 метров, кроме того, ее особей никогда не видели в парах. Что заставило глубоководных морских обитателей всплыть на поверхность, не сообщается.

Сельдяной король также известен под названием ремень-рыба или ремнетел. Ее длина может достигать 11 метров.

Рыба часто встречается в косяках сельди в умеренно теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В августе 2019 года ремнетела впервые выловили в России – в бухте Паллада в Приморье.

Эту рыбу считают предвестником цунами и землетрясений.