19 февраля 202017:45

Тиран или великий деятель: стартовали съемки исторического сериала "Грозный"

Телеканал "Россия 1" объявил о запуске съемок исторического сериала "Грозный" от создателей "Годунова" и "Софии". Он расскажет о царе Иоанне Васильевиче, Иване IV, который является одной из самых знаменитых и одновременно противоречивых фигур в истории.

Кто же на самом деле Грозный — величайший государственный деятель или жестокий тиран? Нежный любящий муж или убийца? Ответы на эти и другие вопросы зрители найдут в сериале "Грозный".

Режиссер ленты — Алексей Андрианов. Роль царя Ивана Васильевича исполнят Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале зрители увидят Татьяну Лялину, Артура Иванова, Константина Крюкова, Виктора Сухорукова, Артема Ткаченко, Софию Лебедеву, Евгения Цыганова и многих других.

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